متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهى الفنان حسام جنيد منذ فترة وجيزة، من تصوير أغنيته الجديدة "فوتي بعلاقة" في بيروت. واستطاع مُخرج الأغنية فادي حداد تسليط الضوء على موهبة الفنان حسام جنيد التمثيلية، من خلال حبكة مميزة أبدع بتجسيدها بمشاركة زوجته الممثلة المبدعة إمارات التي ساعدته على تقمُّص الشخصية بحذافيرها. تجدرُ الإشارة إلى أن حسام جنيد تعاون في هذا العمل مع الشاعر فادي أبو خليل والملحن سليم سلامة والموزّع الموسيقي راين. موقع "فوشيا" كان حاضرًا بموقع التصوير وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فوتي بعلاقة" حبكة درامية غير تقليدية لحسام جنيد.. شاهدي كواليس التصوير! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.