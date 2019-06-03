عمار شلق يُقيّم نصّ كارين رزق الله ويخاطب البعض: "مش محرزة وما بدها هالقد"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّر الممثل عمار شلق عن فرحته بالمشاركة في مسلسل "انتي مين"، معتبرًا أن ما يُميّز هذا العمل هو شخصياته الحقيقية والقريبة من الواقع والمجتمع.

وأكّد عمار شلق على فرحته بالوقوف أمام الممثلة كارين رزق الله التي أبدعت بكتابة حبكة مميزة ودراما بعيدة كل البعد عن التصنُّع وعرض العضلات.

الفيديو المُرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثل عمار شلق.