متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّر الممثل عمار شلق عن فرحته بالمشاركة في مسلسل "انتي مين"، معتبرًا أن ما يُميّز هذا العمل هو شخصياته الحقيقية والقريبة من الواقع والمجتمع.
وأكّد عمار شلق على فرحته بالوقوف أمام الممثلة كارين رزق الله التي أبدعت بكتابة حبكة مميزة ودراما بعيدة كل البعد عن التصنُّع وعرض العضلات.
الفيديو المُرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثل عمار شلق.
كانت هذه تفاصيل خبر عمار شلق يُقيّم نصّ كارين رزق الله ويخاطب البعض: "مش محرزة وما بدها هالقد"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.