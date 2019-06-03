القاهرة - لايف استايل
كشفت نقابة الموسيقيين المصريين، عن السبب وراء قرارها برفع إيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وذلك على خلفية تصريحات "تضر بالأمن القومي المصري".
وأوضحت في بيان رسمي لها، أن رفع الإيقاف جاء بعدما قدمت شيرين اعتذارًا مكتوبًا إلى النقابة، تعتذر فيه لها ولنقيبها المطرب هاني شاكر، وكذلك للشعب المصري، بحسب ما ذكرته عدة تقارير محلية.
وأضافت النقابة في بيان، أن شيرين أوضحت في اعتذارها أنها لم تكن تقصد أي شيء يفهم منه الإساءة لبلدها مصر.
وتابعتك: "النقابة أصدرت قرارها بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية وإلغاء القرار في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الماضي".
وبشأن ما ذكرته تقارير حول إلغاء قرار الوقف والحفظ، أوضح المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين المصريين، أن ما نشر ليس نص القرار، وإنما هي إفادة تعطى لصاحب الشأن ليقدمها لأي جهة إذا طلب منه ذلك، وأن هذه الإفادة لم تتضمن أسباب الإلغاء، وليست حجة على النقابة بالشكل الذي نشرت به.
وكانت شيرين عبد الوهاب خضعت للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، إذ واجهت تهمة الإساءة لمصر، بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين في شهر مارس/آذار، وهي تمزح مع جمهورها قائلة: "هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني".
وبعد ذلك التصريح، أعلنت نقابة الموسيقيين المصريين، وقف شيرين عن الغناء، والتحقيق معها بشأن الواقعة.
وعلى الرغم من منع النقابة لها من الغناء، إلا أن شيرين عبد الوهاب أحيت حفلا في دبي خلال الفترة الماضية، كما أنها أحيت حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض، في 27 أبريل/ نيسان.
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تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهاب مع نقابة الموسيقيين
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الموسيقيين تتراجع عن عقوبة ضد شيرين بعد "اعتذار مكتوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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