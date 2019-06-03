محمد هنيدي يهنئ أمير كرارة على فيلمه الجديد بطريقة كوميدية

القاهرة - لايف استايل حرص الفنان محمد هنيدي على تهنئة أمير كرارة على فيلمه الجديد "كازابلانكا"، لكن بطريقة كوميدية إذ نشر الملصق الدعائي لهذا العمل وحذف وجه كرارة ووضع وجهه. وغرد في حسابه على موقع "تويتر": "مبروك يا أمير أنت وكل صحابنا.. هتكسروا الدنيا بس سيبلي الطالعة دي". الكثيرون من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبروا عن إعجابهم بهذه المزحة، مؤكدين أن هنيدي يختار دائمًا طريقة كوميدية لتهنئة اصدقائه بنجاحهم. Advertisements ويشارك في بطولة فيلم "كازبلانكا" نخبة كبيرة من النجوم، منهم غادة عادل وعمرو عبد الجليل وإياد نصار والتركي خالد أرجنش. قد يهمك أيضا:أرض النفاق لمحمد هنيدي يسيطر على الأعلى مشاهدة الفنان محمد هنيدى يحتفل بعيد ميلاده وسط الجمهور

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