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""الخليج 365"" من بيروت: بعد أقل من 24 ساعة على نشر صورتها بالمستشفى إثر تعرضها لوعكة ٍصحية، شاركت الفنانة أنغام مع متابعي حسابها على "إنستغرام " مقطع فيديو لها من التمرينات التي تخوضها في القاهرة تحضيراً لحفلها في الكويت الذي ستصلها قبل وقتٍ قليل من موعده، لتغادر بعدها إلى السعودية من أجل حفلها الثاني في العيد.

وكتبت أنغام معلقة على مقطع الفيديو: "شكرا لكل إللى سألوا عليا أنا بخير وعكه بسيطه وعدت و أنا دلوقتي في بروفة حفله العيد بالكويت".



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كانت هذه تفاصيل خبر أنغام من المستشفى إلى حفلات عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.