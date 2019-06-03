شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحيى حفل غنائي بدبى ثانى أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا كبيرا ثانى أيام عيد الفطر فى إمارة دبى ومن المقرر أن تقدم عدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة لجمهورها وعدد من المفاجآت وحضورعدد كبيرمن الجاليات العربية هناك، بالإضافة إلى محبى ومعجبى نجوى فى الخليج.
يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرا كليبا جديدا يحمل اسم "ملعون أبو العشق"، والتى حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، الأغنية من كلمات عامرلاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.
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