شكرا لقرائتكم خبر عن "دنا القلب" تجمع محمد نور وجنات ربيع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب محمد نور مع المطربة جنات ربيع فى أغنية جديدة تحمل اسم "دنا القلب" تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وتنتمى إلى أغانى الفرح، وهى من كلمات عبد المنعم ربيع وألحان إسماعيل عبده، وتوزيع محمد شفيق وإخراج عبد المنعم ربيع، ومن المقرر إذاعتها قريبًا على عدد كبير من القنوات . وتقول كلمات الأغنية "ده أنا القلب اللى داب ف هواك وعاش يحلم ويتمناك بيدارى القمر منك يا أغلى حبيب روحى عشقاك ياروح قلبى يا أحلى حياة لقيت فيك اللى بتمناه مافيش بعدك ولا قبلك عيونك حتة م الجنة أشوفك يومى يضحكلى بتخطف روحى آه وعقلى خطير جدًا ومتمكن Advertisements كفايا جمال بقى ارحمنى ودايمًا شاغلى بالى وف منامى وف خيالى يا أجمل حاجة ف الدنيا بلاش تبعد ولو ثانية نايم صاحى بقا قصادى دنا اللى حصلى مش عادى بحبك اه وبتمنى تكونى ام لولادى اشوفك يومى يضحكلى بتخطف روحى اه وعقلى خطير جدا ومتمكن كفايا جمال بقا ارحمنى

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