شكرا لقرائتكم خبر عن من عصابة لأبطال الشعب.. مفاجآت فى الموسم الجديد من La Casa de Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسلسل الدراما والأكشن الإسبانى الشهير La Casa de Papel فى حصد نجاح وشعبية كبير فى جميع انحاء العالم بعد طرح الموسم الأول والثانى من السلسلة نهاية العام الماضى عبر شبكة قنوات نتفلكيس التليفزيونية، وتحقيقه نسبة تقييم وصلت لـ 8.6 عبر موقع IMDB.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل التريلر الرسمى الجديد للموسم الثالث، المقرر عرضه 19 يوليو المقبل، والذى ضم العديد من المفاجآت الجديدة بعد القبض على أحد افراد العصابة وقرار البروفيسور بالعودة لإخراجه من السجن وتفجير العديد من البنوك وتوزيع الأموال على الشعب مما حولهم لإبطال فى نظر الشعب وتوريط النظام السياسي داخل إسبانيا، كما شهد التريلر الجديد الظهور الأول لشخصية "برلين".

Advertisements









وكانت الشركة المنتجة قد طرحت تريلر سابقا للجزء الجديد شهد الكثير من الأحداث والمغامرات التى بدأت بوصول البروفيسور والعصابة إلى احدى الجزر وسرعان ما بدأت مشاهد الاكشن وفرارهم بعد هجوم قوات من الشرطة للقبض عليهم.

مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة نتفليكس الأمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلا من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهده على شبكة "نتفليكس"، فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيز IMDB.