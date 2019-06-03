شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من فيلم Dark Phoenix والظهور الأول لصوفى تيرنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Dark Phoenix بطولة النجمة العالمية صوفى تيرنر، بعض اللقطات الجديدة من فيلم الأكشن والخيال العلمى المقرر طرحه بشكل رسمى يوم 9 يونيو الحالى فى جميع أنحاء العالم. فيلم Dark Phoenix يدور حول قيام جان جراي بتطوير قوى جديدة وكبيرة فى شخصية Dark Phoenix، وسيكون على فريق X-Men تقرير إذا كانت حياة العضو الجديد أهم من كل الأشخاص الذين يعيشون فى العالم، فى إطار تشويقى وأكشن.

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