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”الخليج 365” فى كواليس العرض الأول لفيلم "كازابلانكا" مع أبطاله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام صناع فيلم "كازابلانكا"، للنجم أمير كرارة، عرضا خاصًا للعمل، اقتصر على أبطاله وعدد من الفنانين والعاملين بالوسط الفنى، لمشاهدة النسخة النهائية للفيلم، والمقرر طرحه بالسينمات بدءًا من غدٍ الثلاثاء فى جميع دور العرض السينمائى، وانهالت التعليقات الإيجابية من الحاضرين لأبطال الفيلم، مقدمين المباركات لصناعه.

 

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وحرص ”الخليج 365” على التواجد مع أسرة الفيلم أثناء مشاهدته، حيث تواجد أغلب صناعه، وهم مدير عام شركة سينرجى "حسام شوقى"، مؤلف العمل هشام هلال، ومخرج الفيلم بيتر ميمى، والمخرج المنفذ خيرى سالم، والمنتج الفنى فتحى إسماعيل، والنجم أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل، ومونتير العمل أحمد حمدى، وأخرون.   

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وحضر العرض عدد كبير من الفنانين والمخرجين ومنهم، المخرج حسين المنباوى، والمؤلف هانى سرحان، والفنان دياب وزوجته، والفنان إسلام جمال، وعصام السقا، وأحمد كرارة، والفنان الشاب محمد على رزق وزوجته، وأخرون.

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أمير كرارة يرحب بضيوفه 

 

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