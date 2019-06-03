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شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا رايح على السعودية".. هكذا سخر محمد هنيدى من تأجيل عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم محمد هنيدى من تأجيل عيد الفطر المبارك ليوم الأربعاء، بمنشور له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يؤكد فيه سفره للملكة العربية السعودية التى تحتفل بعيد الفطر المبارك غدا وليس الأربعاء.
منشور محمد هنيدى الساخر
وأكدت دار الإفتاء المصرية، منذ قليل، أن غدا المتمم لشهر رمضان الكريم، وان العيد سيوافق يوم الأربعاء المقبل.
ومن ناحية أخرى، ظهر هنيدى أمس بصحبة الفنان الكبير حسن حسنى لنفى شائعة وفاته، ونشر صور عبر حسابه الشخصى بصحبته وكتب قائلا: "عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان".
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