شكرا لقرائتكم خبر عن بدل الحدوتة 3 الحلقة 29.. دنيا سمير غانم فى حضن عمتها وتعلم بوفاة والديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 29 من مسلسل بدل الحدوتة 3، من بطولة النجمة دنيا سمير غانم، دعوة عبد الرحمن "عمرو وهبة" لـ"لولى" دنيا سمير غانم لمقابلة والديها فى حفل كبير، فتقابل هناك مدام فوفا "سماح أنور" التى تخبر لولى بأنها عمتها، وتتأثر لولى بهذه المفاجأة وتلح عليها أن تخبرها عن مصير والديها.

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وتضطر مدام "فوفا" أن تخبر لولى عن الحادثة التى فقدت خلالها والديها مما يشكل صدمة لها، وتذهب لولى مع عمتها فوفا التى تدبر لها مكيدة بأن تطلب أعضاء مجلس إدارة شركات والدها لتعرض عليهم موقف لولى باعتبارها لا تصلح لمجلس الإدارة وتنجح فى خطتها، وتقابل لولى مجلس الإدارة وتتحدث معهم عن البعبعون فى مزرعة البطاطس فيتأكدون من عدم كفاءتها لمجلس الإدارة ويقرون بفوفا لمجلس الإدارة.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.