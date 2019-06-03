شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يحيى حفلا فى عيد الفطر بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر مساء أمس الفنان مجد القاسم إلى الأراضى اللبنانية استعدادا لإحياء حفل عيد الفطر فى ثانى وثالث أيامه بإحدى المطاعم بمدينة صيدا اللبنانية، وذلك بمشاركة نجم الدبكة اللبنانية شوقى عواضة.

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ومن المنتظر أن يقدم مجد مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، منها بأمر الهوى، على العين مولتين، غمض عنيك، المرسيدس، يارايق، يا من هواه.

يذكر أن مجد القاسم طرح مؤخراً أغنية سينجل باللهجة الخليجية تحمل عنوان "دقيقة"، من كلمات بندر بن لحمر والحان مصطفى غانم وتوزيع حاتم نصر.