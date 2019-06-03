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شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم Ford v. Ferrari المستوحى من قصة حقيقة عام 1966 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شركة 20th Century Fox عن الملامح الأولى لفيلم الإثارة Ford v. Ferrari المستوحى من قصة حقيقة حدثت عام 1966.
ومن المقرر أن يسرد الفيلم الجديد المقرر عرضه فى نوفمبر القادم، القصة الحقيقة وراء إرسال هنرى فورد فريق من المهندسين لتصميم سيارة سباق تنافس سيارة فيراري عام 1966 فى لومان، بقيادة الممثل العالمى مات دامون فى دور كارول شيلبي الذى نجح فى تصميم السيارة خلال 24 ساعة.
ويشارك فى دور البطولة الممثل العالمى كريستيان بيل الذى يجسد شخصية "كيفن مايلز" المولود فى بريطانيا لمساعد فريق المهندسين بقيادة دامون لتصميم السيارة، والفيلم من إخراج جيمي شيتلى.
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