صور| ريم البارودي ومادلين طبر ومنة عرفة والدمرداش في الحفل السنوي لبرنامج "مع دودي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الإعلامية دعاء صلاح، بنجاح برنامجها "مع دودي"، إذ أقامت حفلا، أمس الأحد، بأحد الفنادق الكبري في القاهرة.

وحرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على حضور الاحتفالية السنوية لبرنامج "مع دودي" الذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح على شاشة النهار.

وكان من بين الحضور الإعلامي معتز الدمرداش، والفنانون ريم البارودي ومنة عرفة ونهال عنبر وعزة مجاهد، ابنه الفنانة فيفي عبده، والمطربة زيزي عادل، ونيرمين ماهر، وإيمان أيوب، ومادلين طبر، وعدد من أصدقائها.