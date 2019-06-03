صورة| حمادة هلال يؤدي مناسك العمرة رفقة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان حمادة هلال على أداء مناسك العمرة، خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر هلال صورة تجمعه بشقيقه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عمرة مقبولة إن شاء الله يا حاج مدحت، ‏يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويعيد علينا رمضان أعوام كثيرة بصحة وستر وخير وبركة".

يذكر أن الفنان حمادة هلال يشارك في السباق الدرامي لرمضان الجاري بمسلسل "ابن أصول" ويشاركه البطولة آيتن عامر، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، محمد نجاتي، أحمد كرارة، كريم أبو زيد، رانيا منصور، وفاء سالم، حمزة العيلي، إسلام إبراهيم، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير.