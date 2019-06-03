بهذا الدعاء.. نبيل شعيل يستقبل عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان نبيل شعيل صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك.

وعلق نبيل على الصورة: "اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقانك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين".

يذكر أن الفنان نبيل شعيل هو من قدم غناء تتر مسلسل "زلزال"، بطولة الفنان محمد رمضان، الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي.