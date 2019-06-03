فيديو| رامز جلال يصيب بيومي فؤاد بـ"الطرش" في كواليس "سبع البرومبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان رامز جلال مقطع فيديو، عبر حسابه على "تويتر" من كواليس فيلم "سبع البرومبة"، المقرر عرضه بدور السينما في عيد الفطر المبارك. وظهر في الفيديو إحضار رامز "صفارة" ليصدر بها صوتا عاليا في أذني الفنان بيومي فؤاد، والفنانة مها أبو عوف. وعلق رامز: " أسباب إصابة بيومي فؤاد بالطرش، فيلم سبع البرومبة في عيد الفطر بجميع دور العرض، والله المستعان". "سبع البرمبة" تأليف لؤي السيد، وبطولة جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، من إخراج محمود كريم.

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