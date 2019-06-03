محمد رشاد يوجه رسالة لوالدته: "أغلى ما في حياتي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان محمد رشاد رسالة لوالدته بمناسبة عيد ميلادها، من خلال نشر صورة تجمعه بها، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وعلق رشاد على الصورة: "أغلى ما في حياتي الأختين الحلوين، حلويات قلبي أمي وأمي ربنا يخليكم ليا، وميحرمنيش منكم ويبعد عنكم أي شر أو تعب يوجع قلبي فيكم، وكل سنة وإنتي طيبة يا أمي وبكل خير، والسنة الجاية تشيلي ولادي و تفرحي بيهم و يتربوا في حضنك".
يذكر أن محمد رشاد أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا بالنادي الأهلي، وقدمت الحفل زوجته الإعلامية مي حلمي.
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