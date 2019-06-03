إيمي طلعت زكريا تكشف موعد عرض مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، اليوم، صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت إيمي في الصورة بجانب والدها من الطائرة متجهين للمملكة العربية السعودية، وعلقت: "مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، مع نخبة كبيرة من النجوم تاني أيام عيد الفطر، معانا يا رب".

يذكر أن مسرحية "ليلة زفاف المرحوم" بطولة نجم السينما "حسن يوسف" و النجم "طلعت زكريا"، والمطرب "شعبان عبد الرحيم"، وتعرض في الفترة من 5 إلي 7 يونيو في "الدمام" بالمملكة العربية السعودية.