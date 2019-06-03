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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، اليوم، صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت إيمي في الصورة بجانب والدها من الطائرة متجهين للمملكة العربية السعودية، وعلقت: "مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، مع نخبة كبيرة من النجوم تاني أيام عيد الفطر، معانا يا رب".
يذكر أن مسرحية "ليلة زفاف المرحوم" بطولة نجم السينما "حسن يوسف" و النجم "طلعت زكريا"، والمطرب "شعبان عبد الرحيم"، وتعرض في الفترة من 5 إلي 7 يونيو في "الدمام" بالمملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا تكشف موعد عرض مسرحية "ليلة زفاف المرحوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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