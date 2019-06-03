أحمد فريد لمي فخري بعد أن "صفعته بالقلم" : "صديقتي وأختي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد فريد مجموعة صور تجمعه بالفنانة مي فخري، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يكشف عن مشهد من مسلسل "هبة رجل الغراب"، عرضه للضرب بالقلم من الفنانة مي فخري.

وعلق فريد على الصور:" بالرغم من القلم اللي عمري ماهنساه بس أرجع وأقول، أنا مع أحلى فريدة في الدنيا مي فخري صديقتي وأختي الفنانة القمر الموهوبة واللي مجمعنا دايماً على الخير، ربنا يديم المعروف".

يذكر أن الفنان أحمد فريد شارك مع الفنانة مي فخري في الجزء الرابع من مسلسل "هبة رجل الغراب".