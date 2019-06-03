بالفيديو: انتقاد لاذع لأحمد سعد بسبب تصرفه غير المتوقع في الحرم المكي

تعرض الفنان أحمد سعد لانتقادات واسعة على إثر الفيديو الذي نشره على حسابه على انستقرام، وهو ينشد في الحرم المكي أثناء تأدية لمناسك العمرة.

أحمد سعد ظهر في المقطع وهو ينشد من أمام الكعبة والمطر يتساقط عليه، وعلق على المقطع الذي نشره قائلاً: “من داخل الكعبة الشريفة.. وفي عز الأمطار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

تفاعل متابعو أحمد سعد مع مقطع انشاده من أمام الكعبة، حيث وجد البعض أن تصرفه غير محسوب، ولم يروا من قبل شخص ينشد دينياً في الحرم المكي.

تجاهل أحمد سعد التعليقات اللاذعة التي انتقدت تصرفه في الحرم المكي، ونشر صوراً له تجمعه مع بعض المشاهير أثناء تأدية العمرة، فأطل في صورة مع الفنان الشعبي أحمد شيبة وصورة أخرى مع الكابتن محمد زيدان.

وكان أحمد سعد دخل في مواجهة مباشرة مع طليقته الفنانة سمية الخشاب من خلال برنامج “شيخ الحارة”، عندما اتهامها بشكل مباشر بالاستيلاء على شقته دون وجه حق ورفضها ارجعها له، فما كان منها إلا أن أطلت في نفس البرنامج وكشفت أسراراً عن حياتهما الزوجية، منها أنه هو السبب في استئصالها للطحال بعد تعنيفه لها.