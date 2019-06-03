شاهد: سقوط ليدي غاغا على المسرح.. وصدفة تنقذها من كارثة مخجلة

سقطت ليدي غاغا خلال أدائها إحدى أغنياتها على المسرح، حيث كانت تتواجد على مستوى مرتفع عن باقي الراقصين، لكن صدفة أنقذتها من التعرض لموقف محرج أمام الحضور.

فقد تم مؤخراً تسريب بعض اللقطات التي صورها المعجبون بالفيديو من حفل ليدي غاغا الأخير في حدث Enigma residency في لاس فيغاس، حيث كانت تهم بالنزول من أعلى المستوى المرتفع، فانتبه أحد الراقصين إلى اضطراب وضعها، ففتح ذراعيه ليلتقطها متظاهراً بأن سقوطها وإمساكه بها هما جزءاً من العرض نفسه ليحفظ لها ماء وجهها أمام الجمهور.

وكانت ليدي غاغا قد فازت مؤخراً بجائزة أوسكار عن فئة أفضل أغنية عن فيلمها الاخير A Star Is Born الذي مثلت فيه أيضاً أمام النجم الشهير برادلي كوبر.