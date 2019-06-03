بعد أن أثارت جدلاً واسعًا ..عبودكا ينتصر لطالبة كويتية من البدون- فيديو

رفض المدون الكويتي عبودكا، الظلم الذي تعرضت له الطالبة الكويتية فاطمة من ”البدون“ لعدم وضع اسمها من ضمن الطلاب الكويتيين الأوائل أو حتى ضمن الطلاب الوافدين، وذلك بالرغم من حصولها على مجموع 99.5%.

وشارك عبودكا متابعي حسابه على تطبيق ”سناب شات“، مقطع فيديو أثناء قيامه بتحضير هدية لهذه الطالبة المتفوقة، كنوع ”من رد الاعتبار لها بعد الظلم الذي تعرضت له“.

وتضمنت هذه الهدية هاتف أيفون ومبلغًا نقديًا إلى جانب مجموعة من الهدايا الأخرى، مشيرًا إلى أنها تستحق أكثر من ذلك لتفوقها.

وكانت قد أثارت طالبة من فئة ”البدون“ في الكويت، ردود أفعال واسعة من قبل نشطاء وحقوقيين عقب إبدائها حزنها ”لإسقاط اسمها من قوائم الطلبة الأوائل“ في الثانوية العامة التي صدرت نتائجها أول أمس، رغم إحرازها معدلًا عاليًا بنسبة 99.57 % في القسم العلمي.

وقالت الطالبة عبر حسابها على ”تويتر“ الذي يحظى بمتابعة أكثر من ألفي شخص، ناشرةً صورة لنتيجتها في الثانوية العامة التي أظهرت فرعها واسمها فقط إضافة لمعدلها دون أي توضيحات أخرى، ”طالبة بدون حصلت على 99.57% علمي تبحث عن إجابة على سؤال طرحته بحسرة وألم : ليش بعد هالنسبة ما اتحط مع الأوائل الكويتيين ولا الأوائل على الكويت ممكن أعرف ليش؟“.