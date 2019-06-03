نجوم الغناء يغردون خارج أضواء القاهرة

تعتبر مواسم العيد من أهم المواسم على الساحة الغنائية، لما تحمله من انتعاشة ورواج كبير، خاصة على مستوى الحفلات التى تعتبر أهم ما يبحث عنه الشباب والفتيات خلال هذا الموسم مع الأعمال السينمائية، وبالحديث عن موسم عيد الفطر، خاصة فهو أصبح من أهم مواسم الأغنية خلال السنوات الأخيرة لأنه البداية الحقيقية لموسم الصيف الذى يطرح به النجوم أعمالهم وألبوماتهم الجديدة، وكذلك الحفلات فى المصايف والسواحل.

هذا العام يحيى عدد كبير من نجوم الأغنية حفلات خلال ايام العيد على مستوى الوطن العربى، وهناك نجوم سيقومون بإحياء أكثر من حفل خلال الثلاثة أيام، نستعرض الحفلات خلال السطور القادمة.

نبدأ بالمطرب تامر حسنى الذى يحيى حفله الأول على مسرح أوبرا دبى بالإمارات العربية المتحدة، يوم 6 يونيو الحالى، ويأتى الحفل ضمن فعاليات احتفالات دبى

بعيد الفطر المبارك، كما يحيى حفلاً آخر فى رابع أيام عيد الفطر المبارك، بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وتستعد الفنانة أصالة لإحياء حفلها فى الكويت يوم 6 يونيو الحالى، ويشاركها الحفل الفنان الخليجى أصيل أبوبكر.

أما أنغام فمن المقرر أن تُحيى حفلاً غنائياً بالكويت يوم 7 يونيو الحالى، بمصاحبة المطرب مطرف المطرف، وذلك بمعرض الكويت الدولى، فى أرض المعارض.

وتحيى النجمة اللبنانية نانسى عجرم أول حفل لها بسلطنة عمان خلال عيد الفطر، ينظمه مركز عمان للمؤتمرات، ويشاركها فيه الفنان سعد الصغير.

أما نجوى كرم فتحيى حفلها بمدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك 2019، كما تحيى حفلاً آخر يوم 8

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من شهر يونيو فى لبنان.

وسيقوم المطرب اللبنانى عاصى الحلانى بإحياء حفله فى لبنان يوم 8 يونيو الحالى، الذى تنظمه شركة روتانا ويشاركه فى الحفل الفنانة نوال الزغبى.

وعلى صعيد آخر تنظم المملكة العربية السعودية مجموعة من الحفلات الغنائية تضم عددا كبيرا من نجوم الأغنية على مستوى الوطن العربى، ومن المقرر انطلاقها بدءاً من يوم 5 يونيو وحتى يوم 8 من نفس الشهر.

اليوم الأول يحييه رابح صقر وأنغام فى الرياض والثانى فى نفس اليوم لكن فى الطائف يحييه خالد عبدالرحمن ورامى عبدالله.

وفى اليوم التالى تقام 3 حفلات الأولى يحييها حاتم العراقى وجابر الكاسر فى الطائف والحفل الثانى محمد عبده فى الرياض والثالث محمد حماقى ووليد الشامى فى الدمام.

فى يوم 7 يونيو تقام حفلتان الأولى يحييها عبدالله الرويشد وأنغام فى الإحساء والثانية محمد عبده فى الدمام.

وفى يوم 8 يونيو تقام 3 حفلات الأولى لراشد الماجد وداليا مبارك فى الرياض والثانية عبادى جوهر وأصيل أبوبكر فى الإحساء والثالث تحييه أصالة وحسين الجسمى فى الدمام.