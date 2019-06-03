انتهي المطرب الشاب هاني الديب من تسجيل اغنيته الجديده شبيك لبيك من كلمات و الحان احمد مداح و توزيع محمد عمر و هندسه صوتيه اسامه كمال
و قد أوضح هاني الديب أنه تمت موخرا تصوير الأغنية بطريقةالفيديو كليب في عدة مواقع بالقاهرة و محافظات البحر الأحمر و أغنية شبيك لبيك تحمل طابعا رومانسيا
و أشار هاني الديب إلى أنه سيتم طرح الأغنية في قنوات
و يذكر أن أول أغاني المطرب هاني الديب أغنية راعوا ربنا و قد تم طرحها منذ شهور علي قناة مزيكا و بعض القنوات الغنائية و تعد أغنية شبيك لبيك هي ثاني أغاني المطرب هاني الديب .
كانت هذه تفاصيل خبر هاني الديب يطرح "شبيك لبيك" في عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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