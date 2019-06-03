هاني الديب يطرح "شبيك لبيك" في عيد الفطر

انتهي المطرب الشاب هاني الديب من تسجيل اغنيته الجديده شبيك لبيك من كلمات و الحان احمد مداح و توزيع محمد عمر و هندسه صوتيه اسامه كمال

و قد أوضح هاني الديب أنه تمت موخرا تصوير الأغنية بطريقة

الفيديو كليب في عدة مواقع بالقاهرة و محافظات البحر الأحمر و أغنية شبيك لبيك تحمل طابعا رومانسيا

و أشار هاني الديب إلى أنه سيتم طرح الأغنية في قنوات

مزيكا و بعض قنوات الأغاني في أول أيام عيد الفطر المبارك .

و يذكر أن أول أغاني المطرب هاني الديب أغنية راعوا ربنا و قد تم طرحها منذ شهور علي قناة مزيكا و بعض القنوات الغنائية و تعد أغنية شبيك لبيك هي ثاني أغاني المطرب هاني الديب .