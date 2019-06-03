غداً أول ايام عيد الفطر المبارك في الإمارات والكويت

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 09:56 مساءً - أعلنت اللجنة المكلفة في الإمارات بتحري رؤية هلال شهر شوال في الدولة أن غداً الثلاثاء غرة شهر شوال لسنة 1440 هجريا ، أول ايام عيد الفطر المبارك، الموافق 4 يونيو 2019.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت ثبوت رؤية هلال شوال يكون اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد.