مؤلفة هاري بوتر.. عودة إلى عالم السحر

متابعة بتجـــــــــرد: تستعد جي كي رولينغ، مؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر، لإصدار أربعة كتب جديدة من السلسلة الشهيرة في نسخة إلكترونية، متيحة الفرصة للقراء من أجل “الغوص بشكل أعمق في التاريخ الثري للسحر”.

ومن المقرر أن ينشر موقع بوترمور Pottermore التابع للمؤلفة الكتب الأربعة، وهي ليست أعمالا سردية، ومكرسة لكل تفاصيل “عالم السحر”.

ويتناول كل كتاب مجموعة من الدروس التي يتم تدريسها في مدرسة “هوغوارتس” لفنون السحر. واستوحت المؤلفة الفكرة من معرض أقامته المكتبة البريطانية عن هاري بوتر.

وستحمل السلسلة عنوان “هاري بوتر: رحلة عبر..”، وهو مستوحى من كتاب صوتي بعنوان “هاري بوتر: تاريخ السحر”، وهو عنوان المعرض نفسه الذي أقامته المكتبة البريطانية في عام 2017. وجاء في بيان منشور بموقع المؤلفة “استعدوا للغوص في التاريخ الحافل للسحر”. “بالإضافة لاستعراض أصول السحر عبر التاريخ والفنون الشعبية، ستتضمن الكتب الإلكترونية ملاحظات وصفحات من مخطوطات ورسوما جذابة شوهدت سابقا في معرض (هاري بوتر: تاريخ السحر)”.

ويستعرض أول كتابين، اللذان سينشران في 27 يونيو “الدفاع في مواجهة فنون الظلام” و”الجرعات السحرية وطب الأعشاب”. أما الكتابان الثالث والرابع، اللذان سينشران لاحقا، فسوف يستعرضان “العرافة وعلم الفلك” و”رعاية المخلوقات السحرية”. وستكون الكتب متاحة على نحو مبدئي بأربع لغات، هي: الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية.