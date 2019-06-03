الرومانسية تطغى على إجازة عائلة بيكهام في ميامي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر روميو بيكهام، نجل النجمين الشهيرين ديفيد وفيكتوريا بيكهام، بعض الصور التي التُقطت للإجازة العائلية.

وأصرّ روميو على مشاركة مُحبّي والديه تلك اللحظات، التي بدوا فيها جميعًا بسعادة غامرة وأجواء مرحة.

وما لفت الانتباه في إحدى الصور التي نشرها روميو عبر حسابه على "إنستغرام" هو مدى الرومانسية الحاصلة بين ديفيد وفيكتوريا، وتواجدهما في حمام السباحة على مقربة من بعضهما البعض، في إشارة لعودة الأمور بينهما إلى نصابها الطبيعي، بعد أشهر من الشائعات التي ظلّت تطاردهما وتتناول حياتهما الشخصية بشكل سلبي.

Advertisements

كما نشرت فيكتوريا بعض الصور من تلك الإجازة وكذلك صورًا أخرى لرحلة قامت بها عبر القارب برفقة زوجها، وكتبت على إحداها "قبلات من ميامي"، كما ظهرت ابنتهما، هاربر، وإحدى صديقاتها، في إحدى الصور، وهما تستمتعان بهواية صيد الأسماك.

وظهر أيضًا الأشقاء بروكلين، 16 عامًا، روميو، 16 عامًا، وكروز، 14 عامًا، وهم يستمتعون بأجواء الرحلة. وجاءت تلك الإجازة العائلية في الوقت الذي قرّرت فيه فيكتوريا عدم الانضمام لفريق "سبايس جيرلز" في جولة "لمِّ الشمل" التي بدأها الفريق الشهر الماضي، حيث فضلت بدلاً من ذلك أن تُركّز على عملها بمجال الموضة.