ميلانيا ترامب تستوحي إطلالة الأميرة ديانا أثناء تواجدها بقصر باكنغهام.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استوحت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، الإطلالة المفضّلة للأميرة ديانا خلال زيارة المملكة المتحدة التي ستستمر لمدة 3 أيام.

وارتدت ميلانيا ثوب "دولتشي آند غابانا" مزيج من اللونين الأبيض والكحلي مع قبعة هيرفي بيير عند وصولها إلى قصر باكنغهام، وتعتبرُ هذه الإطلالة هي المفضّلة للأميرة ديانا وارتدتها أكثر من مرة.

وأكملت ميلانيا إطلالتها بحزام من اللون الكحلي، مع حذاء "مانولو بلانيك"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدت الأميرة ديانا بدلتين باللونين الأبيض والكحلي في الثمانينات وأوائل التسعينات.

ولاحظ مراقبون آخرون أن السيدة ترامب ربما لجأت إلى الشاشة الفضية لإلهامها، مع مقارنات لأليزا دولليز لأودري هيبورن من My Fair Lady و Titanic's Rose (كيت وينسلت).

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كان الزي هو الثالث لميلانيا ترامب خلال 24 ساعة والثاني لها اليوم، بعد أن وصلت إلى لندن مرتديةً بلوزة من بربري وتنورة سوداء.

واستمتع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وميلانيا بالغداء مع الملكة في قصر باكنغهام، بعد الترحيب بهما لزيارتهما الرسمية التي تستغرق ثلاثة أيام.

وتم استقبال دونالد وميلانيا ترامب خارج القصر من قبل الملكة إليزابيث والأمير تشارلز ودوقة كورنوال.