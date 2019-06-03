شكرا لقرائتكم بالصور.. طي صفحة الخلاف بين سيرين عبد النور وماغي بوغصن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتمعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بالفنانة ماغي بوغصن، الجمعة، في حفل سحور أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشهد الحفل على الصلح الذي تم بين الفنانتين بعد خلاف طويل دام بينهما خلال الفترة الماضية.

وظهرت الفنانتان في صور وهما تتبادلان الأحاديث والقبلات والمزاح أمام جميع الموجودين ضمن الحفل.

الخلاف بين ماغي وسيرين بدأ خلال تصوير مسلسل "24 قيراط"، حيث اتهمت سيرين ماغي حينها بأنها قللت من حجم المشاهد التي تلعبها في العمل لحسابها كونها زوجة المنتج الذي أنتج المسلسل حينها.