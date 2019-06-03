شكرا لقرائتكم خبر عن فى الأسبوع الأول.. فيلم Godzilla: King of the Monsters يتصدر شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الأكشن والخيال العلمى Godzilla: King of the Monsters فى تصدر شباك التذاكر فى الأسبوع الأول من طرحه بدور العرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق فيلم الأكشن Godzilla: King of the Monsters ما يقارب الـ 49.2 مليون دولار داخل أمريكا ليتصدر المركز الأول، وما يقارب الـ130 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، ليتخطى فيلم Aladdin الذى نجح فى تحقيق 42.3 مليون دولار داخل أمريكا ليحتل المركز الثانى.

وحصل الفيلم الجديد المقرر عرضه غداً في صالات السينما حول العالم، على تقييم وصل لـ 8.1 عبر موقع IMDB الشهير بعد الإشادة التي حصل عليها من قبل النقاد الذين شاهدوا العرض الخاص الأول للفيلم، وأبرزا الأعمال الجديدة المتمثلة في تطوير "جودزيلا" في المؤثرات البصرية.

يذكر أن فيلم " Godzilla: King of the Monsters " شارك فى بطولته عدد كبير من النجوم ، من أبرزهم ميلي بوبي براون، وكيلي شاندلر وفيرا فارميجا وسالي هوكينز وشاليز دانس، وغيرهم.