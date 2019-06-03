نادين نسيب نجيم تحقق رقمًا قياسيًا وتتصدّر سباق دراما رمضان 2019

متابعة بتجــــــــرد: تصدّرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم سباق دراما رمضان لعام 2019، بحسب احصاءات برنامج “المشهدية” عبر قناة “الميادين”.

وأعلنت الإعلامية لانا مدور، مقدّمة برنامج “المشهدية” عن الأرقام التي حققها نجوم الموسم الدرامي الرمضاني لهذا العام، حيث احتلّت نادين نسيب نجيم المرتبة الأولى بـ65 مليون لحجم الـReach الذي ناله اسمها طيلة الشهر الفضيل، كما وتصدّر مسلسلها “خمسة ونص” قائمة المسلسلات بـReach تخطى الـ700 مليون.

من جهتها أعربت نادين نسيب نجيم عن سعادتها بهذا الإنجاز الرقمي وكتبت عبر حسابها على موقع “تويتر”: “شكرًا لجمهوري الحبيب في كل الوطن العربي نجاحي وصل بفضل محبتكم”.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” شارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم النجمان قصي خولي ومعتصم النهار وهو من إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح” لصاحبها رجل الأعمال صادق الصباح.