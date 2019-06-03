ملحم زين يطلق العد التنازلي لطرح ألبومه الجديد – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: يطرح النجم اللبناني ملحم زين ألبومه الجديد خلال الأيام المقبلة عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وأعلن ملحم زين عن بدء العد التنازلي لإطلاق الألبوم، حيث أفرج عن مقاطع للأغاني التي سيتضمنها العمل في برومو نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويتضمن الألبوم خمس أغنيات جديدة وهي “لهون وبس”، “من مدّة”، “صفّا قلبي”، “قولوا” و”مدري شو بني”.

تجدر الإشارة إلى أن ملحم زين يتعاون في هذا الألبوم مع شركة “بلاتينوم ريكوردرز” للإنتاج الفني.