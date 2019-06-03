“قلبك وين”.. جديد حسن الشافعي – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد المؤلف الموسيقي حسن الشافعي لطرح أغنية جديدة تحمل توقيعه بعنوان “قلبك وين”.

وعمد حسن الشافعي طيلة الأيام الماضية على الترويج للأغنية من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حذف كل صوره من حسابه على “إنستجرام” ونشر بعدها البرومو الخاص بـ”قلبك وين” بأسلوب مبتكر على طريقة مكعبات موقع الصور والفيديوهات القصيرة الأشهر في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن حسن الشافعي انشغل طيلة الفترة الماضية بالعمل على هذه الأغنية والتي ستكون بمثابة هدية للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك.