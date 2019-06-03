فارس كرم يدخل القفص الذهبي

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم اللبناني فارس كرم البرومو الرسمي الخاص بفيديو كليبه الجديد “سمع” استعدادًا لعرضه خلال الساعات المقبلة عبر قنوات شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ويظهر فارس كرم في البرومو، في ليلة زفافه، بمشاهد خاطفة ضاعفت من حماس الجمهور لمشاهدة الكليب.

أغنية “سمع” من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وكان فارس كرم قد انتهى من تصويرها منذ فترة مع المخرج هاس غدّار، ليكون العمل المصوّر الثالث الذي يصدره من ألبومه الأخير “44:36”.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “44:36” يتضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.