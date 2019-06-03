نيمار ينشر صورًا حميمة لإمرأة اتّهمته بالإغتصاب!

متابعة بتجــــــــــرد: يواجه نجم كرة القدم البرازيلي نيمار تحقيقًا جديدًا مع الشرطة بعد نشره صوراً حميمة ولقطات من محادثات عبر واتساب بينه وبين شابة اتّهمته باغتصابها في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي التفاصيل، نشر مهاجم فريق باريس سان جيرمان مجموعة صور أخذت من دردشة على واتساب بينه وبين ضحيته المزعومة، في محاولة منه للدفاع عن نفسه ضد مزاعم الاغتصاب من خلال نشر مقاطع فيديو وصور لمتهمه.

ووصف فريق إدارة نيمار المزاعم بأنها “محاولة ابتزاز”، كما شرح اللاعب الشهير من خلال مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، ان عارضة الأزياء البرازيلية لفّقت له هذه التهمة.

وقال نيمار في الفيديو: “أنا متهم بالاغتصاب وهذا أمر مزعج جداً… أود أن أريكم المحادثات الحميمة التي تبادلتها مع هذه الفتاة كي أكشف لكم ما حصل بالفعل… ما حدث هو محادثة طبيعية بين رجل وامرأة تربطهما علاقة حميمة”.

لكن يبدو أن محاولته لتوضيح ما حصل تسببت له بمشاكل جديدة، بحيث أكدت الشرطة البرازيلية أنها بدأت تحقيقًا جديداً بتهمة نشره لمواد حساسة تضمنت صورًا لإمرأة في ملابسها الداخلية.