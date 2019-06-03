نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على دونالد ترامب يُثير الضجة على الانترنت بتسريحة شعره الجديدة مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب تسريحة الشعر التي اعتمدها أثناء زيارته الكنيسة الانجيلية في ماكلين بولاية فرجينيا. وفي التفاصيل، فقد شبه رواد الانترنت دونالد ترامب بشخصية جوردون غيككو من فيلم وول ستريت التي جسدها مايكل دوغلاس. وعلى الفور، انتشرت التعليقات الساخرة على إطلالة دونالد ترامب في تغريدات اجتاحت تويتر.

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