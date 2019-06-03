د. هراتش ينقل الممثلة رينيه الديك الى المستشفى

سارع طبيب التجميل د. هراتش سغبزريان الى طلب الإسعاف لنقل الممثلة القديرة رينيه الديك الى المستشفى وذلك بعدما اتصلت به طالبة النجدة بسبب سوء حالتها الصحيّة.

حالة “الديك” الصحيّة أصبحت أفضل الآن وذلك بعدما تلقت الإسعافات اللازمة في المستشفى حيث كان الى جانبها د. هراتش طوال الوقت ليقدّم لها الدعم والسند في آن.

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وكان د. هراتش قد كرّم رينيه الديك في عام 2016 في مهرجان الزمن الجميل.

وشكرت “الديك” حينها عبر “الخليج 365” الله أنه ما زال هناك من يتذكر الفن الجميل، وتحدثت بشغف عن بيروت القديمة وكسروان وذكرياتها الجميلة.

أسرة موقع “الخليج 365” تتمنى الصحة للممثلة رينيه الديك.