حسام حبيب وشيرين ينتظران طفلهما؟

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Jun 03, 2019
كالنار في الهشيم، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للزوجين الفنان حسام حبيب وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.
الصورة ليست عادية او كغيرها من الصور التي غالبًا ما ينشرها كل من حسام وشيرين، انما هذه المرة كانت ملفتة ومثيرة للجدل، حيث ظهر حسام وهو يغمر زوجته بطريقة تدل وكأنها حامل.
وفور انتشار الصورة راح المتابعون يتساءلون ما اذا كانت شيرين حامل، علما انه سبق ان انتشرت اخبارًا تقول ان النجمة المصرية تنتظر مولودًا، ليتم بعدها نفي الخبر من قبل عائلة شيرين التي أكدت في واحدة من حفلاتها أنه في حال كانت حامل ستتشارك بهذه الفرحة مع جمهورها.
ولحين كتابة هذه الاسطر، لم يصدر اي نفي او تأكيد من قبل الزوجين، فهل ستكون هذه المرة شيرين حامل فعليا؟ بانتظار ان يخرجا عن صمتهما للاجابة عن هذه التساؤلات.
نذكر ان شيرين لديها طفلتين (هنا ومريم) من زواجها الاول، وكانت قد تزوجت مرة ثانية من حسام حبيب في عام 2018.
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