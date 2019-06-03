- 1/2
- 2/2
Jun 03, 2019
حلقة إستثنائية من برنامج “أحمر بالخط العريض” بعد غد الأربعاء، يقلب فيها الإعلامي مالك مكتبي المقاييس، مطلقاً مفاجآت عدة، إذ يستضيف وجوهاً يصعب أن نلتيقها كل يوم.
أكبر عريس في لبنان يحتفل بعرسه مباشرةً على الهواء، والمفاجأة أن الرجل الذي يقترب من المئة، لم يعش الحب كما يعيشه اليوم، وينتظر من عروسه مولوداً.
بالمقابل، يطلق مكتبي تحدّياً أكبر هذه المرة، مُطلقاً على الهواء مواهب فذّة تجاوزت الثمانين واقتربتْ من التسعين… ويبقى سؤال أخير: هل يكشف “أحمر بالخط العريض” هذا الأربعاء عن أكبر معمّرة في لبنان، وينقلها إلى موسوعة Guinness للأرقام القياسية؟
“أحمر بالخط العريض” بعد غدٍ الأربعاء الساعة 21.40 بتوقيت لبنان على الـ”LBCI” والـ”LDC”.
كانت هذه تفاصيل خبر “أحمر بالخط العريض” يحتفي بعريس يقترب من المئة والمفاجأة: ينتظر مولودًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.