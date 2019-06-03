مُحامٍ يتوعّد حسن البلام بمنع مسرحيته قانونيًا.. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توعّد المحامي الكويتي هاني حسين، الفنان حسن البلام برفع شكوى ضده لدى النائب العام الكويتي، حيث يرى المحامي القانوني أن البلام استهزأ ببعض الرموز الدينية بحجة الإضحاك والسخرية في مسرحيته الجديدة التي عُرضت مؤخرًا.

وجاءت تغريدات المحامي والتي يؤكّد من خلالها بأنه سيلاحق البلام وأبطال المسرحية قانونيًا، فيما حملت إحدى تغريدات المحامي إشارات ساخرة من خلال عرض بعض الشخصيات النسائية التي أداها حسن في بعض برامجه ومسلسلاته سابقًا والتي ندم عليها ووعد جمهوره بعدم تكرارها.

تغريدة هاني حسين استفزّت البلام والذي بدوره أكّد أنه يعتز كثيرًا بتمثيل تلك الشخصيات التي كانت سببًا في إضحاك الكثير، مشيرًا إلى أنه لم يعمل في الخفاء أو في الليالي الحمراء وإنما في التلفزيون والمسرح وأمام الملأ.

وعلّق الفنان الكويتي من خلال "إنستغرام" قائلًا: "حسن إبراهيم محسن البلام كويتي الجنسية مسلم الديانة انتمائي إلى بلدي الكويت وخليجي العربي واتكلم عن قروب البلام جميعهم محد منهم ينتقص من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ومن لجأ للقضاء أنا بالشوفه مع مكتب المحاماه الموكل مني مكتب علي جوهر وعبدالله العلندا للمحاماة والاستشارات القانونية والله المستعان على العقول.. وأيضًا ما استغني عن وقفة اخي المحامي حسين بن شيبه صاحب المواقف الطيبة".

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وتابع: "أنا لا أنكر أي كراكتار سويته بحياتي سواءً امرأة او رجل لأني على قناعة بما عملت وكنت سببا لإضحاك وابتسامة جمهور صادق يعتز بما قدمت إذا كانت هذه التغريدة بمحل استهزاء للأسف أصبت سهمك غلط يا أخ المحامي أنا سويت الشخصية بالعلن ومحل فن وفي التلفزيون لا بالليالي الحمراء وبالدس والحمدالله لا يوجد علي أي قضية شرف أو ما شابه ذلك فأنا أحد الأعلام الخليجية بهذه الشخصيات وغيرها وأتشرف بجمهور يسوى عندي الكثير تعال نادي اليرموك لتتعلم كيف تكون محبة الناس ومحبة الله سبحانه وتعالى لما يحبب خلقه فيه والحمدالله لكن الجهل بالفن يؤدي الى حرقان بالصدر والسلام ونحمل أشياء كثيرة لكن الوعد بالمحكمة".

وسريعًا ما رد عليه المحامي الكويتي، قائلاً: "تم تقديم الشكوى ضد حسن البلام وآخرين إلى النيابة العامة.. ما تعودت أنه في حال تقديم شكوى ضد أي شخص أن أرد عليه.. لكن يا حسن إبراهيم البلام كنت أنتظر منك أن تخرج للناس وتعترف بخطأك وتقول زلة.. ولكن طالما أنك تكابرت ووصفت أمثالي بالباحثين عن الشهرة.. أبشر بكل خير.. واللقاء أمام النيابة وساحة القضاء.. في الدنيا والآخرة.. والأعمال بالنيات".

يُذكر أن رئيس جمعية التمريض الكويتية، بندر العنزي، هو الآخر قد تقدم بشكوى رسمية ضد الفنان حسن البلام والمشاركين في مسرحية "مبروك ما ياكم"، بسبب المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تم فيه السخرية من مهنة التمريض، وتشويه العاملين فيها بشكل لم يتعود عليه المجتمع الكويتي على حد وصفه.