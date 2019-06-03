شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية (الحالة توهان) علي المسرح العائم ثاني أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مسرحية " الحالة توهان " بطولة النجم جمال عبد الناصر وإخراج الدكتور سيد خاطر ثاني أيام عيد الفطرعلي المسرح العائم بعد أن توقف عرضها خلال شهر رمضان .

العرض يتناول قضية الإرهاب فى قالب كوميدى غنائى استعراضى، عن طريق كشف حقيقة الجماعات الإرهابية التكفيرية التى اتخذت من الدين ستارا لفرض سلطان الطاعة والتخويف على الناس، ويتناول العرض عددا من رموز التنوير والفكر الذين سعوا لإدراج منهج العقل والتدبر فى جميع أمور الحياة أمثال ابن رشد وطه حسين والشيخ محمد حسين الذهبى والدكتور فرج فودة والكاتب نجيب محفوظ.

"الحالة توهان" بطولة الفنانين "جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس، ياسر عزت، عبد الله الشرقاوى، معتز السويفى، ناجح نعيم، سوسن طه، محمد الشربينى، أشرف فؤاد، عبده العجمي، إيهاب الزناتى، أميرة حامد، عبد العزيز، أحمد عبد الرازق" بالاشتراك مع نجوم المستقبل "إبراهيم طلبة، مصطفى منصور، مروة زكي، سارة كريم، جومانة خاطر، والطفلة ملك خاطر"، ديكور محمد الغرباوى، ملابس : سماح، إضاءة : عز حلمي، أشعار : إبراهيم عبد الفتاح، ألحان : مصطفى منصور، استعراضات : حسان صابر وفرقته، مادة فيلمية : إسلام مهدي، مساعدو الإخراج : أحمد فؤاد - سارة وائل نور - عبد العزيز - رمضان - فوكس - شروق، المخرج المنفذ : جاد الشهاوي، تأليف الدكتور : سيد خاطر والسيد إبراهيم، إخراج الدكتور : سيد خاطر.