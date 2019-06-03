شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل "لمس أكتاف" لياسر جلال الحلقة 29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مساء اليوم الاثنين الحلقة الـ29 من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال على شاشة ccb، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء صباحًا، وتعاد الحلقة فى السابعة صباحا.

وشهدت أحداث الحلقة الـ 29 بذهاب أدهم إلى "عايدة الحناوى" – حنان مطاوع - فى منزلها ويبدأ حديثه معها بالاعتذار عما بدر منه فى منزله أثناء تقديمها العزاء فى ابنه فارس، ويجدها منشغله بعقد قران صباح لطيفة فهمى التى تعبترها والدتها، ويطلب منها دخول الحمام من أجل تفتيش المكتب الخاص بحمزة والبحث عن أوراق شحنة المخدرات الجديدة، ولكن عايدة تفاجئه وتسأله عما يبحث من أجل مساعدته.

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تخبر عايدة أنها لا تعرف شىء عن شغل حمزة الجديد وأن كل ما يبحث عنه سيجده فى خزنة منزل غادة لأن كل اسراره يضعها فى منزلها، وتذهب كاميليا إلى منزل على ابن أشرف وتعلم أن أختها كان شريكة فى عملية سرقتها، ويصل أدهم الى منزل غادة ويستطيع الوصول إلى أرواق حمزة المطلوبة وأن الشحنة عبارة عن اخشاب وقام بتصويره وإرساله للضابط "علاء" – خالد كمال وتخبره عايدة بأن الشحنة ستصل باسم أدهم.

مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏