شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..فيلم "كازابلانكا" فى دور العرض السينمائى قبل عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال فيلم الإثارة والتشويق والأكشن "كازابلانكا" بطولة النجم أمير كرارة المقررعرضه فى موسم عيد الفطر، حيث يعرض جماهيريا، بداية من اليوم الاثنين فى تمام الساعة العاشرة مساء، ويترقب الجمهورهذا العمل الذى يعد من أهم الأفلام التي أنتجت فى السنوات العشرالأخيرة، سواء من حجم الإنتاج، أو عدد النجوم العرب المشاركين فيه، إلى جانب مشاركة النجم العالمى التركى "هالت إرجنتش" بطل المسلسل التركى الشهير عالمياً "حريم السلطان"، والذى يشارك للمرة الأولى فى فيلم عربي.

وحقق البرومو أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى، إذ حصد 12 مليون مشاهدة، ونال إشادات من النقاد والصحافة، نظرا لمشاهد الأكشن والمطاردات التى تم تنفيذها على يد فريق أكشن بلغارى، وينتظرالجمهور طرح الفيلم مساء يوم اليوم بجميع دور العرض.

فيلم "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج شركة سينرجى ووليد منصور، وإخراج بيتر ميمى.