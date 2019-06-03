شاهدوا.. دينا الشربيني ترتدي ملابس عمرو دياب في “زي الشمس”

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كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 06:56 مساءً - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة دينا الشربيني من أحد مشاهدها في مسلسل “زي الشمس”، الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي على شاشة “mbc”.
وظهرت دينا أثناء المشهد مرتديه قميص جينز وبنطلون ،وهي نفسر الملابس الذي سبق وارتداها النجم عمرو دياب بأحد الأماكن السياحية الشهيرة.
يذكر أن دينا ودياب شاركا في إعلان “جمع حبايبك”، الذي يعرض حاليًا لصالح إحدى شركات المحمول.
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