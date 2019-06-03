فن ومشاهير

شاهدوا.. دينا الشربيني ترتدي ملابس عمرو دياب في “زي الشمس”

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كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 06:56 مساءً - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة دينا الشربيني من أحد مشاهدها في مسلسل “زي الشمس”، الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي على شاشة “mbc”.dina amr o

dina amr o

وظهرت دينا أثناء المشهد مرتديه قميص جينز وبنطلون ،وهي نفسر الملابس الذي سبق وارتداها النجم عمرو دياب بأحد الأماكن السياحية الشهيرة.

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يذكر أن دينا ودياب شاركا في إعلان “جمع حبايبك”، الذي يعرض حاليًا لصالح إحدى شركات المحمول.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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