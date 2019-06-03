شاهدوا.. انتصار تهدد هاني رمزي: “هوديك في ستين داهية”

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 06:56 مساءً - وقعت الفنانة انتصار، ضحية المقلب الذي أعده لها الفنان هاني رمزي، في برنامج “هاني في الألغام”.

وأثناء الحلقة فقدت انتصار السيطرة على أعصابها، بعدما زاد السائق من سرعته في الصحراء، ووجهت حديثها لمخرج المقلب –هاني رمزي- قائلة: “أنا هوديك في ستين داهية”.

ووجهت انتصار الشتائم لرمزي، وبعدها دخلت في نوبة صراخ بعد وقوع انفجارات حول السيارة التي تستقلها، حتى ظهور الفنان هاني رمزي.

وتعتمد فكرة البرنامج، على استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية بوسي شلبى، لإحدى المناطق الصحراوية بمطقة العلمين، ليفاجأ الضيف بأنه وقع فى حقل ألغام، لتبدأ بعدها أحداث المقلب.