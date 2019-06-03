- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
كثير من الجمهور لا يعرف أن الفنانة المصرية نجلاء بدر شاركت وهي طفلة صغيرة في الثمانينات في فوازير «فطوطة» مع الفنان سمير غانم.
نجلاء بدر استعادت ذكرياتها أثناء المشاركة في الفوازير، ونشرت فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، جمعها بالفنان سمير غانم.
الفنانة المصرية علقت على الفيديو وكتبت: «طفولتي وذكرياتي مش قادرة أصدق شكلي»، وحازت اللقطة على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي لم يكن يعرف أنها شاركت في هذه الفوازير.
فوازير فطوطة التي قدمها الفنان سمير غانم حققت نجاحا كبيرا فور عرضها، وظلت ناجحة لسنوات، وتم عرضها في شهر رمضان.
يشار إلى أن نجلاء بدر تشارك في رمضان 2019 في مسلسل “أبو جبل” مع مصطفى شعبان ودياب وحسن حسني ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمود البزاوي ومحمد علي رزق، وغفران محمد من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.
نجلاء شاركت في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «أمر واقع»، مع كريم فهمي ونبيل الحلفاوي، وحققت نجاحا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر نجلاء بدر تستعيد ذكريات مشاركتها في فوازير «فطوطة».. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.