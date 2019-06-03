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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
طمأن الفنان المصري محمد هنيدي جمهور الفنان حسن حسني بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.
محمد هنيدي شارك جمهوره في صورة حديثة له مع الفنان حسن حسني من داخل بيته، وعلق على الصورة وكتب: «عم حسن حسني زي الفل وبيشرب شيشة كمان».
الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان محمد هنيدي وحسن حسني، ورغم أن علامات المرض بدت على وجه الفنان المخضرم إلا أن الصورة طمأنت جمهوره على صحته.
وكان الفنان حسن حسني تعرض لوعكة صحية شديدة منذ أيام ونقل إلى المستشفى لعمل بعض الفحوصات الطبية.
الفنانة نهال عنبر طمأنت الجمهور عليه وأكدت أنه خرج من المستشفى منذ أيام، ويتواجد بمنزله، حيث يتابع علاجه هناك، ويباشر حياته.
وقد ترددت عدد من الشائعات عن وفاة الفنان حسن حسني، والتي حرص على ان ينفيها بنفسه من خلال عدد من التصريحات.
حسن حسني هو تميمة الحظ لعدد كبير من النجوم، حيث شارك في عدد من الأفلام لكبار النجوم الشباب ومنهم أحمد حلمي، محمد هنيدي، رامز جلال، أحمد السقا، هاني رمزي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لحسن حسني مع محمد هنيدي بعد الأزمة الصحية الأخيرة.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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