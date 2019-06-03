ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلادها مع والدتها والأصدقاء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية ناهد السباعي بعيد ميلادها في حفل صغير في منزلها.

ناهد شاركت جمهورها في صور من الحفل، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث ظهرت في الصور مع والدتها النتجة ناهد فريد شوقي، وعدد من أهلها وأصدقائها.

الفنانة الشابة علقت قائلة: «شكرا لكم جميعا على كل هدايا وامنيات عيد ميلادي لقد جعلتم اليوم مذهلا».

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ناهد تلقت أيضا عدد كبير من التهاني من قبل جمهورها ومن قبل زملائها بالوسط الفني ومنهم جومانا مراد وبدرية طلبة.

ناهد السباعي من مواليد مايو عام 1987، وأكملت هذا العام 32 عاما، وعقدت قرانها منذ شهور على محمد عبدربه، ولكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة وتغيبت عن حفل الزفاف.

ناهد تنفس في السباق الرمضاني بمسلسل «الزوجة رقم 18»، والذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، ويقوم على قصة شاب تزوج 17 مرة، حتى واجه امرأة تعانده فيلجأ للخديعة للزواج منها.

المسلسل يشارك ببطولته محمود البزاوي، سلوى خطاب، كوكي، شيماء سيف، هيدي كرم، وغيرهم.